События

19:26 18.09.2019

ТРЕБОВАНИЯ МУЖЧИНЫ, УГРОЖАЮЩЕГО ПОДОРВАТЬ МОСТ МЕТРО В КИЕВЕ, НЕПОНЯТНЫ, ОН, ВОЗМОЖНО, ПОД ВЛИЯНИЕМ НАРКОТИКОВ - КЛИЧКО

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ТРЕБОВАНИЯ МУЖЧИНЫ, УГРОЖАЮЩЕГО ПОДОРВАТЬ МОСТ МЕТРО В КИЕВЕ, НЕПОНЯТНЫ, ОН, ВОЗМОЖНО, ПОД ВЛИЯНИЕМ НАРКОТИКОВ - КЛИЧКО

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Интерфакс-Украина
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