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19:21 18.09.2019

Сайдик надеется, что стороны конфликта на Донбассе придут к консенсусу по разведению сил в Петровском и Золотом

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Сайдик надеется, что стороны конфликта на Донбассе придут к консенсусу по разведению сил в Петровском и Золотом

Участники контактной группы по Донбассу пока не достигли консенсуса по вопросу подписания "формулы Штайнмайера", сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.

"Трехсторонняя контактная группа работает по принципу консенсуса. Не хочу вдаваться в подробности позиций каждой из сторон. Могу сказать, что "формула Штайнмайера", хоть и не является частью Минских соглашений, но вытекает из них", - сказал Сайдик журналистам.

Он подтвердил, что советники лидеров "нормандской четверки" обсуждали вопрос "формулы Штайнмайера" в рамках телефонной конференции, однако не стал уточнять, готовили ли они проект документа по имплементации данной формулы для участников сегодняшней встречи контактной группы в Минске.

Кроме того, Сайдик сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы обмена пленными, а также вопросы разведения сил в Петровском и Золотом. "Обмен обсуждается только "всех на всех". Обсуждался вопрос разведения сил в Петровском и Золотом. Здесь позиции Киева и Донбасса близки. Надеюсь, что в ближайшее время они придут к консенсусу", - сказал Сайдик.

Теги: #обсе #донбасс #минск
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