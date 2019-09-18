События

19:13 18.09.2019

Эр-Рияд обещает передать в ООН доказательства причастности Ирана к атаке на нефтеобъекты

1 мин читать
Эр-Рияд обещает передать в ООН доказательства причастности Ирана к атаке на нефтеобъекты

Доказательства того, что Иран причастен к атаке на нефтяные объекты предприятий Саудовской Аравии, будут предоставлены ООН, заявил в среду представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики на пресс-конференции в Эр-Рияде.

"Иранский режим и Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пытаются скрыть любые доказательства того, что компоненты (ракет - ИФ) и технологии принадлежат им, однако они ошибаются, у нас есть достаточно доказательств против КСИР и мы предоставим их ООН", - заявил аль-Малики.

Он отметил, что сейчас устанавливается точное место запуска ракет и беспилотников, однако известно, что они были запущены не из Йемена.

По его словам, атака на объекты компании Saudi Aramco стала нападением на всю мировую экономику.

На брифинге также были продемонстрированы обнаруженные обломки выпущенных по саудовским объектам ракет.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Теги: #нападение #доказательства #иран #саудовская_аравия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:13 18.09.2019
Саудовская Аравия присоединилась к коалиции США для защиты судоходства на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия присоединилась к коалиции США для защиты судоходства на Ближнем Востоке

02:28 18.09.2019
Эр-Рияд после атак восстановил прежний уровень поставок энергоносителей - министр энергетики

Эр-Рияд после атак восстановил прежний уровень поставок энергоносителей - министр энергетики

20:59 17.09.2019
США выявили точные места в Иране, откуда была осуществлена атака по Саудовской Аравии - ТВ

США выявили точные места в Иране, откуда была осуществлена атака по Саудовской Аравии - ТВ

20:03 17.09.2019
После атак в Саудовской Аравии США готовы выступить на защиту союзников в регионе - Пенс

После атак в Саудовской Аравии США готовы выступить на защиту союзников в регионе - Пенс

03:45 17.09.2019
Трамп не считает исчерпанными дипломатические методы в отношении Ирана

Трамп не считает исчерпанными дипломатические методы в отношении Ирана

15:50 16.09.2019
Иран задержал направлявшийся в ОАЭ танкер

Иран задержал направлявшийся в ОАЭ танкер

22:44 15.09.2019
Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

10:43 15.09.2019
Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

05:42 15.09.2019
Саудовская компания сокращает добычу нефти из-за атак беспилотников на ее НПЗ

Саудовская компания сокращает добычу нефти из-за атак беспилотников на ее НПЗ

03:32 15.09.2019
За атакой на объекты саудовской нефтяной компании стоит Иран – Помпео

За атакой на объекты саудовской нефтяной компании стоит Иран – Помпео

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спецназ задержал мужчину, угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве - ТВ

Сайдик надеется, что стороны конфликта на Донбассе придут к консенсусу по разведению сил в Петровском и Золотом

Действия неизвестного на Мосту метро в Киеве квалифицируются как подготовка к теракту, в столице проводится спецоперация

В Киеве неизвестный угрожает подорвать Мост метро, движение транспорта перекрыто

Главой КС избран Тупицкий, его замом стал Головатый

ПОСЛЕДНЕЕ

МЭР КЛИЧКО ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ, ЧТО ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТУ МЕТРО ВОССТАНОВЯТ ЧЕРЕЗ ЧАС-ПОЛТОРА

Боевики с полуночи в среду 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС

Число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло

Спецназ задержал мужчину, угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве - ТВ

МУЖЧИНА НА МОСТУ МЕТРО СБИЛ КВАДРОКОПТЕР ПОЛИЦИИ, СНИМАВШИЙ ЕГО - КЛИЧКО

ТРЕБОВАНИЯ МУЖЧИНЫ, УГРОЖАЮЩЕГО ПОДОРВАТЬ МОСТ МЕТРО В КИЕВЕ, НЕПОНЯТНЫ, ОН, ВОЗМОЖНО, ПОД ВЛИЯНИЕМ НАРКОТИКОВ - КЛИЧКО

Сайдик надеется, что стороны конфликта на Донбассе придут к консенсусу по разведению сил в Петровском и Золотом

Зеленский пообещал переселенцам-участникам АТО представить через месяц программу обеспечения их жильем – глава общественного движения

Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве на АЗС в Николаеве

Действия неизвестного на Мосту метро в Киеве квалифицируются как подготовка к теракту, в столице проводится спецоперация

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА