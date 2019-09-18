Эр-Рияд обещает передать в ООН доказательства причастности Ирана к атаке на нефтеобъекты

Доказательства того, что Иран причастен к атаке на нефтяные объекты предприятий Саудовской Аравии, будут предоставлены ООН, заявил в среду представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики на пресс-конференции в Эр-Рияде.

"Иранский режим и Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пытаются скрыть любые доказательства того, что компоненты (ракет - ИФ) и технологии принадлежат им, однако они ошибаются, у нас есть достаточно доказательств против КСИР и мы предоставим их ООН", - заявил аль-Малики.

Он отметил, что сейчас устанавливается точное место запуска ракет и беспилотников, однако известно, что они были запущены не из Йемена.

По его словам, атака на объекты компании Saudi Aramco стала нападением на всю мировую экономику.

На брифинге также были продемонстрированы обнаруженные обломки выпущенных по саудовским объектам ракет.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.