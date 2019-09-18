Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве на АЗС в Николаеве

Полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в совершении тройного убийства, произошедшего в среду утром на автозаправочной станции в Николаеве, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, мотивы совершения преступления в настоящее время устанавливаются.