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18:41 18.09.2019

Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве на АЗС в Николаеве

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Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве на АЗС в Николаеве

Полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в совершении тройного убийства, произошедшего в среду утром на автозаправочной станции в Николаеве, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, мотивы совершения преступления в настоящее время устанавливаются.

Теги: #азс #николаев #полиция #убийство
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