Полиция пока не рассматривает политический мотив убийства замглавы ОТГ в Запорожской области

Политический мотив убийства заместителя главы объединенной территориальной громады (ОТГ) поселка городского типа Акимовка (райцентр Запорожской области) Дмитрия Кириллова следствие пока не рассматривает, рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

В ходе брифинга в здании Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Князев отметил, что на данный момент правоохранительные органы имеют больше информации об убийстве Кириллова, чем пока могут огласить.

В то же время он рассказал, что следствие отрабатывает две основные версии преступления: связанное с коммерческой деятельностью убитого, а также по личным мотивам. "Политической версии, учитывая его политическую деятельность, что он депутат местного совета, на данный момент информации следствие не имеет. Но день еще не закончился. Следственно-оперативная группа только-только управилась с работой на месте происшествия", - рассказал Князев

При этом он уточнил, что к вечеру после экспертизы будет известен характер и количество огнестрельных ранений.

Благодаря очевидцам полиции уже известны приметы злоумышленника, который скрылся с места убийства на автомобиле. Позже этот автомобиль был найден сожженным.

"Сейчас в области введена полицейская операция соответствующего уровня. Возможное оружие, из которого было довершено убийство, находится сейчас в руках экспертов. Ми изъяли какое-то оружие, но нужно время, чтобы доказать, что именно из этого оружия был сделан выстрел", - сказал Князев

Ранее в среду об убийстве Кириллова сообщили местные СМИ. По данным изданий, он был расстрелян из автомата на пороге здания поселкового совета, когда шел на работу и как раз заходил в здание.