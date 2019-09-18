МВД Украины рассчитывает получить еще 3 вертолета от Airbus Helicopters до конца года

Французская компания Airbus Helicopters доставит в Украину еще две-три единицы вертолетной техники до конца 2019 года в рамках контракта на поставку украинскому МВД 55 многоцелевых вертолетов, сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

"В этом году ожидаем еще две-три единицы техники. Это плавающая цифра, поскольку передача техники ожидается к концу года, и все будет зависеть от погодных условий. Кроме того, в четвертом квартале текущего года планируем получить Н125 - это раньше, чем предполагалось контрактом. Это одномоторный вертолет, который будет использоваться для подготовки летного состава в Украине", - цитирует министра пресс-служба МВД в среду.

Замминистра напомнил, что за время с начала действия контракта с французском компанией в Украину прибыло четыре вертолета. Три уже переданы Гослужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), еще один используется гвардейцами Нацгвардии.

Как сообщалось, согласно заключенному в мае 2018 года межправительственному соглашению между Украиной и Францией, а также подписанному в июле контракту украинского МВД с Airbus Helicopters, французская сторона обеспечит до 2021 года поставку Украине 55 вертолетов класса Н-225, H-145 и H-125 общей стоимостью EUR0,55 млрд для создания единой системы авиационной безопасности и гражданской обороны в стране.

В общей сложности, в рамках контракта в Украину будет поставлен 21 переоборудованный вертолет модели H225, 10 новых вертолетов модели H145, и 24 новых вертолета модели H125. Закупаемая европейская вертолетная техника будет эксплуатироваться подразделениями ГСЧС, Погранслужбы и Нацгвардии Украины.

Финансирование сделки будет обеспечено за счет синдицированного кредита Казначейства Франции и консорциума французских банков во главе с Credit Agricole Corporate & Investment Bank объемом EUR475 млн, который будет предоставлен под госгарантии сроком на шесть лет.

В июне 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что украинская сторона со своей стороны выполнила все обязательства по осуществлению предварительной оплаты. "До конца года мы получим еще три вертолета Н225: два из них - для ГСЧС и еще один - для Нацгвардии, а также два Н125, которые будут работать в Летной академии МВД в Кременчуге для подготовки и повышения квалификации наших пилотов. В 2020 году получим также полный симулятор полета H225", - рассказал министр.