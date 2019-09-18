События

14:41 18.09.2019

В зоне отчуждения ЧАЭС полицейские задержали солдата-контрактника, две недели считавшегося без вести пропавшим

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В зоне отчуждения ЧАЭС полицейские задержали солдата-контрактника, две недели считавшегося без вести пропавшим

На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС полицейские задержали солдата-контрактника, объявленного в розыск как пропавший без вести почти две недели тому назад, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС был выявлен и задержан 30-летний солдат-контрактник, который с 5 сентября текущего года находится в розыске, как пропавший без вести", - сообщают в среду в областном главке полиции.

Согласно информации, военнослужащий проник на территорию зоны отчуждения незаконно. О задержании солдата уведомили командира воинской части, в которой мужчина служил согласно контракту.

Теги: #чаэс
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