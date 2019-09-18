Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранами обнаружили в Николаеве, в городе введена спецоперация "Сирена"

Около 12.20 среды в полицию Николаева поступило сообщение об обнаружении тел трех работников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями, обстоятельства преступления устанавливаются, а в городе введена специальная полицейская операция "Сирена".

"Полиция расследует обстоятельства гибели трех человек, тела которых были найдены в Николаеве на АЗС… Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУ Нацполиции в Николаевской области, работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты", - сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В полиции заверили, что все обстоятельства преступления устанавливаются.

Также в ГУ Нацполиции в Николаевской области сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".