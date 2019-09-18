События

13:59 18.09.2019

Двое сотрудников ГСА майнили криптовалюту на ведомственной технике, им выдвинуто подозрение - ГБР

2 мин читать
Двое сотрудников ГСА майнили криптовалюту на ведомственной технике, им выдвинуто подозрение - ГБР

Следователи Киевского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) известили о подозрении двоих сотрудников государственного предприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации (ГСА) в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин ГСА с целью налаживания работы майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов на серверах и оборудовании администрации.

Как сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале в среду, при осмотре дата-центра "Информационных судебных систем" ГСА было установлено наличие вредоносного программного обеспечения, а также факт незаконного использования мощностей и электроэнергии ГСА. "Сумма нанесенного ущерба устанавливается… Cовременные технологии должны применяться законно и на пользу государству, а не наоборот", - написал он.

Как сообщается на официальном сайте ГБР, двое подозреваемых, по предварительной информации, установили на сетевое и компьютерное оборудование вредоносное программное обеспечение с целью налаживания работы интернет-магазинов и использования мощности серверов для добычи криптовалюты.

"При осмотре сетевого оборудования дата-центра ГП "Информационные судебные системы" ГСА Украины установлено: наличие вредоносного программного обеспечения "MinerGate", которое с 01 января 2018 года осуществляло добычу электронных денег (криптовалюты), используя мощности и электроэнергию ГСА Украины; незаконное использование серверного оборудования ГСА Украины для работы ряда частных ресурсов - нескольких интернет-магазинов; установочный файл вредоносного программного обеспечения с функцией специального технического средства негласного получения информации", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что указанное программное обеспечение было установлено на отдельных ноутбуках госпредприятия "Информационные судебные системы", которые использовались для настройки серверов, компьютеров ГСА и судов Киева.

Сотрудникам ГП "Информационные судебные системы" ГСА сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей и создании с целью использования вредных программных или технических средств (ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Украины); незаконном приобретении и использовании специальных технических средств получения информации и создании в целях использования вредных программных или технических средств (ч.1 ст.359, ч.1 ст.361-1 УК). Досудебное расследование продолжается.

Теги: #гбр #гса #криптовалюта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 18.09.2019
"Голос" внес в Раду альтернативный президентскому законопроект о ГБР, предусматривающий полную перезагрузку Бюро, включая увольнение Трубы

"Голос" внес в Раду альтернативный президентскому законопроект о ГБР, предусматривающий полную перезагрузку Бюро, включая увольнение Трубы

11:29 18.09.2019
Порошенко не явился на допрос в ГБР

Порошенко не явился на допрос в ГБР

17:45 16.09.2019
Предоставление НАБУ и ГБР права на "прослушку" не расширит основания для ее проведения – юрист

Предоставление НАБУ и ГБР права на "прослушку" не расширит основания для ее проведения – юрист

13:23 16.09.2019
ГБР расследует продажу несколькими правоохранителями данных мобильных разговоров

ГБР расследует продажу несколькими правоохранителями данных мобильных разговоров

19:39 13.09.2019
Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

Обыски в Международном инвестиционном банке не имели законных оснований – и.о. председателя правления

15:16 13.09.2019
ГБР проводит обыски в банке Порошенко

ГБР проводит обыски в банке Порошенко

13:03 13.09.2019
Порошенко связывает свой допрос в ГБР с обысками у экс-главы НБУ Гонтаревой

Порошенко связывает свой допрос в ГБР с обысками у экс-главы НБУ Гонтаревой

10:46 13.09.2019
Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

14:21 12.09.2019
ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме" и входящих в него предприятиях-экспортерах

ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме" и входящих в него предприятиях-экспортерах

09:18 12.09.2019
ГБР расследует растрату почти 37 млн грн при строительстве лагерного городка на полигоне "Широкий лан"

ГБР расследует растрату почти 37 млн грн при строительстве лагерного городка на полигоне "Широкий лан"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главой КС избран Тупицкий, его замом стал Головатый

Боец ВСУ погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе с начала суток, еще двое ранены

Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести в четверг сессию для решения острых для Киева вопросов

Главой КС избран Тупицкий - источник

НАБУ и САП проводят обыски на Криворожской ТЭЦ в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц ГП на сумму более 80 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция пока не рассматривает политический мотив убийства замглавы ОТГ в Запорожской области

В зоне отчуждения ЧАЭС полицейские задержали солдата-контрактника, две недели считавшегося без вести пропавшим

МВД Украины рассчитывает получить еще 3 вертолета от Airbus Helicopters до конца года

Проект общедоступной базы захоронений стартует в Украине

Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранами обнаружили в Николаеве, в городе введена спецоперация "Сирена"

Замглавы КГГА после нападения в тяжелом состоянии, сообщила его пресс-секретарь

Изменения в закон о столице Рада может рассмотреть в четверг – Арахамия

С должностей судей КС уволены Гультай, Запорожец и Шаптала

На территории школы в Тернополе нашли более сотни артснарядов времен Второй мировой войны– ГСЧС

В ближайшие дни в Украине будет прохладно, почти во всех областях пройдут дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА