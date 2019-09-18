Двое сотрудников ГСА майнили криптовалюту на ведомственной технике, им выдвинуто подозрение - ГБР

Следователи Киевского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) известили о подозрении двоих сотрудников государственного предприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации (ГСА) в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин ГСА с целью налаживания работы майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов на серверах и оборудовании администрации.

Как сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале в среду, при осмотре дата-центра "Информационных судебных систем" ГСА было установлено наличие вредоносного программного обеспечения, а также факт незаконного использования мощностей и электроэнергии ГСА. "Сумма нанесенного ущерба устанавливается… Cовременные технологии должны применяться законно и на пользу государству, а не наоборот", - написал он.

Как сообщается на официальном сайте ГБР, двое подозреваемых, по предварительной информации, установили на сетевое и компьютерное оборудование вредоносное программное обеспечение с целью налаживания работы интернет-магазинов и использования мощности серверов для добычи криптовалюты.

"При осмотре сетевого оборудования дата-центра ГП "Информационные судебные системы" ГСА Украины установлено: наличие вредоносного программного обеспечения "MinerGate", которое с 01 января 2018 года осуществляло добычу электронных денег (криптовалюты), используя мощности и электроэнергию ГСА Украины; незаконное использование серверного оборудования ГСА Украины для работы ряда частных ресурсов - нескольких интернет-магазинов; установочный файл вредоносного программного обеспечения с функцией специального технического средства негласного получения информации", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что указанное программное обеспечение было установлено на отдельных ноутбуках госпредприятия "Информационные судебные системы", которые использовались для настройки серверов, компьютеров ГСА и судов Киева.

Сотрудникам ГП "Информационные судебные системы" ГСА сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей и создании с целью использования вредных программных или технических средств (ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Украины); незаконном приобретении и использовании специальных технических средств получения информации и создании в целях использования вредных программных или технических средств (ч.1 ст.359, ч.1 ст.361-1 УК). Досудебное расследование продолжается.