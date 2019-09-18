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13:15 18.09.2019

Изменения в закон о столице Рада может рассмотреть в четверг – Арахамия

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Изменения в закон о столице Рада может рассмотреть в четверг – Арахамия

Верховная Рада может рассмотреть проект закона о внесении изменений в закон Украины "О столице - городе-герое Киеве" в четверг, сообщил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

"Насколько я понимаю, законопроект о столице сегодня рассматривается в профильном комитете. Там много правок есть. А потом, с учетом этих правок, он завтра, кажется, будет выноситься в зал", - сказал Арахамия журналистам в среду в кулуарах парламента.

Как сообщалось, группа народных депутатов от "Слуги народа" инициировали законопроект №2143 о внесении изменений в закон о столице. Зарегистрировали его 13 сентября. Документ предусматривает проведение 8 декабря местных выборов в Киеве. Этим законопроектом предлагают законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы

Теги: #киев #арахамия
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