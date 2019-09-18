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13:09 18.09.2019

С должностей судей КС уволены Гультай, Запорожец и Шаптала

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С должностей судей КС уволены Гультай, Запорожец и Шаптала

На специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины 17 сентября были освобождены от должности судьи КС Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала, занимавшая также пост председателя Суда.

Как сообщает в среду отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга, все трое судей были уволены в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 149-1 Конституции Украины на основании поданных ими заявлений об отставке.

В пресс-службе суда напомнили, что в соответствии с законом "О Конституционном суде Украины" судья этого суда назначается на 9 лет без права быть назначенным повторно. Вместе с тем Гультай, Запорожец и Шаптала были назначены судьями Конституционного суда X съездом судей Украины 16 сентября 2010г, а присягу приняли 21 сентября того же года.

Как сообщалось, 17 сентября Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании уволил председателя КС Наталью Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя и его заместителя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.

Теги: #кадры #кс
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