События

12:32 18.09.2019

На территории школы в Тернополе нашли более сотни артснарядов времен Второй мировой войны– ГСЧС

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На территории школы в Тернополе нашли более сотни артснарядов времен Второй мировой войны– ГСЧС

В г.Тернополь на территории общеобразовательной школы №18 во время проведения земляных работ были обнаружены 104 боеприпаса времен Второй мировой войны, вследствие чего руководство заведения приняло решение о временном прекращении учебного процесса.

Как сообщает в среду управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области, первые 8 артиллерийских снарядов калибром 76 мм были найдены во вторник. При этом уже в среду утром во время поиска и изъятия найденных накануне боеприпасов пиротехники обнаружили еще 96 взрывоопасных предметов.

На месте происшествия работают специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области. Работы по поиску и изъятию опасных находок продолжаются.

Теги: #гсчс #школа #тернополь #боеприпасы #артснаряды
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