Восстановление моста у Станицы Луганской транслируется в онлайн-режиме

По поручению президента Украины Владимира Зеленского около разрушенного моста через реку Северский Донец в районе н.п. Станица Луганская (Луганская обл.) была установлена веб-камера, позволяющая в режиме реального времени наблюдать за ходом восстановительных работ на этом объекте.

"Таким образом, исполнение инициативы главы государства по восстановлению переправы будет происходить прозрачно и под общественным контролем", - сообщается на сайте Офиса президента Украины в среду.

С установленной у мостового перехода веб-камеры будет вестись круглосуточная интернет-трансляция. Посмотреть эту трансляцию можно на сайте Офиса президента по ссылке http://bit.ly/2kS3J7b

В Офисе президента напомнили, что 2 сентября Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы. Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

"Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост", - отмечается в сообщении.