В Киеве избили заместителя главы горадминистрации, он доставлен в больницу

Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) получил телесные повреждения, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Митрополита Липинского неизвестный избил заместителя главы КГГА. На место выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления обстоятельств события", - отмечается в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства и о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Потерпевший доставлен в больницу для предоставления медицинской помощи.

По информации СМИ, речь идет Владимире Слончаке 1984 года рождения. Он также возглавляет наблюдательный совет ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой".