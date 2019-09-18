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10:58 18.09.2019

Актуальные вопросы защиты гражданского населения в районах боевых действий на Донбассе обсудили координатор ООН Лубрани и командующий ООС Кравченко

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Актуальные вопросы защиты гражданского населения в районах боевых действий на Донбассе обсудили координатор ООН Лубрани и командующий ООС Кравченко

 

Координатор системы ООН, постоянный представитель ПРООН в Украине Асенефа Лубрани в ходе посещения района проведения операции Объединенных сил на Донбассе провела в Краматорске (Донецкая обл.) ознакомительную встречу с представителями ООС во главе с командующим операцией генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

"Во время брифинга стороны обсудили актуальные вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия, и консолидации усилий по дальнейшей надежной защите жителей, проживающих вплотную к линии соприкосновения. Также госпожа Асенефа Лубрани выразила уверенность в том, что плодотворное сотрудничество будет продолжаться, в частности, в рамках устоявшегося механизма гражданско-военной координации", - сообщает пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

В свою очередь командующий операции ООС отметил, что произошли сдвиги к лучшему в гуманитарной сфере.

"На Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов. Уже расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан был еще проще и комфортнее", - сказал Кравченко.

Теги: #оос #донбасс #ордло #кравченко
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