Украинская сторона готовится к отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе - командующий ООС

В настоящее время украинская сторона осуществляет подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе, но в конечном итоге все будет зависеть от зеркальных действий противоположной стороны, заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко на встрече с координатором систем ООН в Украине Оснат Лубрани.

"В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - цитирует Кравченко пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

В рамках информирования командующий ООС рассказал координатору систем ООН также и о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское (оба – Луганская обл.).

"Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской", - отметил Кравченко.

Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе было подписано представителями Украины, "Л/ДНР", России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и ОРДЛО, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

13 сентября 2019г представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма выразил уверенность, что на следующем заседании ТКГ 18 сентября будет принято решение об окончательном отводе сил и средств в Петровском и Золотом. а также есть перспектива дальнейшего отвода вдоль линии соприкосновения сторон.

Кучма отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные. "Вообще, перспективы, и президент (Украины Владимир Зеленский - ИФ), уверен, будет ставить этот вопрос на "Нормандской встрече": по всей линии столкновения отвод войск", - подчеркнул он.

Представитель Украины в ТКГ указал, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска по всей линии конфликта на 2 км.