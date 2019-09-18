События

10:26 18.09.2019

Украинская сторона готовится к отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе - командующий ООС

2 мин читать
Украинская сторона готовится к отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе - командующий ООС

В настоящее время украинская сторона осуществляет подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе, но в конечном итоге все будет зависеть от зеркальных действий противоположной стороны, заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко на встрече с координатором систем ООН в Украине Оснат Лубрани.

"В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - цитирует Кравченко пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

В рамках информирования командующий ООС рассказал координатору систем ООН также и о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское (оба – Луганская обл.).

"Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской", - отметил Кравченко.

Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе было подписано представителями Украины, "Л/ДНР", России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и ОРДЛО, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

13 сентября 2019г представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма выразил уверенность, что на следующем заседании ТКГ 18 сентября будет принято решение об окончательном отводе сил и средств в Петровском и Золотом. а также есть перспектива дальнейшего отвода вдоль линии соприкосновения сторон.

Кучма отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные. "Вообще, перспективы, и президент (Украины Владимир Зеленский - ИФ), уверен, будет ставить этот вопрос на "Нормандской встрече": по всей линии столкновения отвод войск", - подчеркнул он.

Представитель Украины в ТКГ указал, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска по всей линии конфликта на 2 км.

Теги: #оос #донбасс #ордло #кравченко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:54 18.09.2019
Зеленский намерен достичь настоящего прогресса в урегулировании на Донбассе через полгода – глава МИД Украины

Зеленский намерен достичь настоящего прогресса в урегулировании на Донбассе через полгода – глава МИД Украины

07:22 18.09.2019
Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала вторника, – штаб ООС

Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала вторника, – штаб ООС

19:35 17.09.2019
Боец ВСУ погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе с начала суток, еще двое ранены

Боец ВСУ погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе с начала суток, еще двое ранены

17:44 17.09.2019
Без США конфликт в Украине урегулировать не получится – Лукашенко

Без США конфликт в Украине урегулировать не получится – Лукашенко

17:30 17.09.2019
Украине следует создать свою формулу урегулирования на Донбассе - Кравчук

Украине следует создать свою формулу урегулирования на Донбассе - Кравчук

16:12 17.09.2019
Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов войны начнет реабилитацию участников АТО и ООС

Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов войны начнет реабилитацию участников АТО и ООС

12:59 17.09.2019
Более 3,3 тыс мирных жителей погибло на Донбассе с начала конфликта – Миссия ООН по правам человека

Более 3,3 тыс мирных жителей погибло на Донбассе с начала конфликта – Миссия ООН по правам человека

07:37 17.09.2019
С начала суток на Донбассе погиб украинский военнослужащий, за минувшие сутки ранено двое

С начала суток на Донбассе погиб украинский военнослужащий, за минувшие сутки ранено двое

02:25 17.09.2019
Боевики вновь использовали запрещенное вооружение при обстреле украинских позиций на Донбассе

Боевики вновь использовали запрещенное вооружение при обстреле украинских позиций на Донбассе

01:01 17.09.2019
Пристайко: освобождение по принципу всех на всех усложняется желанием включить в списки каких-то криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести

Пристайко: освобождение по принципу всех на всех усложняется желанием включить в списки каких-то криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главой КС избран Тупицкий, его замом стал Головатый

Боец ВСУ погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе с начала суток, еще двое ранены

Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести в четверг сессию для решения острых для Киева вопросов

Главой КС избран Тупицкий - источник

НАБУ и САП проводят обыски на Криворожской ТЭЦ в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц ГП на сумму более 80 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет Рады ожидает от Минздрава аудита ситуации в НИР, возможны кадровые решения

Военные Украины и США, успешно действуя в составе единого подразделения, показали совместимость армейских формирований стран в ходе "Rapid Trident-2019"

С четверга на дорогах Украины станет больше участков измерения скорости с помощью TruCAM

Саудовская Аравия присоединилась к коалиции США для защиты судоходства на Ближнем Востоке

Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора с Украиной об экстрадиции

Полиция раскрыла заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела Киевского метрополитена, 7 организаторов и исполнителей задержаны

В ВСУ служат более 27 тыс. женщин, из которых почти тысяча – старшие офицеры, сообщают в Генштабе

Двое врачей Института рака, вымогавших у онкобольных "вознаграждение" за бесплатные лекарства, уведомлены о подозрениях

Еврокомиссия подготовит меры по борьбе с "российской дезинформацией"

Рябошапка проведет в среду совещание по расследованию поджога дома Гонтаревой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА