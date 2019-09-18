Военные Украины и США, успешно действуя в составе единого подразделения, показали совместимость армейских формирований стран в ходе "Rapid Trident-2019"

В рамках международных учений "Rapid Trident-2019", начавшихся во Львовской области 17 сентября на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им.гетмана Петра Сагайдачного, впервые прошли совместные учения с боевой стрельбой объединенного украинско-американского подразделения.

"По словам командира батальона подполковника Вооруженных сил США Майкла Старза, эти учения являются серьезным прорывом в отношениях между НАТО и Украиной. Ведь они демонстрируют совместимость военных подразделений наших стран", - сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в соцсети Фейсбук.

По замыслу учений, страна-агрессор внезапно вторглась на территорию Украины. Заняв определенную территорию, "условные зеленые человечки" организовали участок обороны. Задачей украинско-американского подразделения было выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт.

"В учениях с боевой стрельбой участвовали штатный механизированный взвод одного из подразделений МЦМБ и штатный пехотный взвод Вооруженных сил США. Корректировку и маневр огнем артиллерии осуществляли совместно воины 10-й горно-штурмовой бригады (Сухопутных войск ВСУ – ИФ) и США. Примечательно, что все боевые действия подразделения проводили с применением штатной техники: украинцы - БМП-1, американцы - многоцелевых автомобилей HMMWV", - говорится в сообщении.

Командовал объединенными взводами и операцией американский офицер - командир роты. Согласно определенным заданиям он ставил задачи украинским или американским военным.

"В итоге, два взвода вооруженных сил разных стран, объединенные общим управлением, умело смогли прикрыться огнем артиллерии, использовать свое штатное вооружение, организовать огневое прикрытие действий друг друга. Также подразделения показали полную управляемость и совместимость средств связи. Это ярко свидетельствует о том, на какой уровень поднялись украинские военные. Теперь их выучку нужно сравнивать не по старым российско-советским стандартам, а по прогрессивным боевыми нормативами развитых стран мира", - говорится в сообщении.