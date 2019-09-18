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09:23 18.09.2019

С четверга на дорогах Украины станет больше участков измерения скорости с помощью TruCAM

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С четверга на дорогах Украины станет больше участков измерения скорости с помощью TruCAM

На автомобильных дорогах Украины с четверга, 19 сентября, увеличится количество дорожных участков, где сотрудники Департамента патрульной полиции будут использовать приборы для фиксации скоростного режима TruCAM, сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены восемь существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Первый замначальника департамента патрульной полиции отметил, что всего в настоящее время для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.

Билошицкий также опубликовал в своем посте таблицы и карту размещения TruCAM с указанием участков автодорог и дат, с которых на них начинается измерение скоростного режима.

"И мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель другая - предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге", - написал он.

Вместе с тем, Билошицкий добавил, что за превышение скорости с начала использования приборов TruCAM (октябрь 2018) патрульные вынесли более 302 тыс. административных постановлений.

Теги: #полиция #дорога
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