Саудовская Аравия присоединилась к коалиции США для защиты судоходства на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия после нападения на ее нефтяные объекты присоединяется к возглавляемой США коалиции для обеспечения безопасности морских путей Ближнего Востока, сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на источник в Минобороны страны.

"Присоединение Королевства к этому международному альянсу осуществляется в поддержку региональных и международных усилий по сдерживанию и противодействию угрозам морскому судоходству и глобальной торговле в целях обеспечения глобальной энергетической безопасности и непрерывного притока энергоресурсов в мировую экономику и содействия поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что зона действия международной системы морской безопасности охватывает Ормузский, Баб-эль-Мандебский проливы, Оманский и Персидский заливы.

К коалиции уже присоединились Австралия, Бахрейн и Великобритания.

США сформировали коалицию после нападений на нефтяные танкеры, в которых американские чиновники обвиняют Иран, а также после задержания Тегераном британского танкера Stena Impero Ормузском проливе.