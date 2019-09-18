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08:00 18.09.2019

Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора с Украиной об экстрадиции

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Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора с Украиной об экстрадиции

      Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана в среду на пленарном заседании одобрил проект закона "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

      Договор был подписан в Астане 29 октября 2018 года.

      "Основной целью проекта является осуществление договаривающимися государствами сотрудничества в области выдачи друг другу разыскиваемых лиц, находящихся на их территориях, для осуществления уголовного преследования или привидения приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу", - говорится в заключении профильного комитета мажилиса.

      По словам заместителя генпрокурора Казахстана Марата Ахметжанова, согласно документу, "выдача осуществляется, если за совершение преступления в обеих странах предусмотрено лишение свободы не менее 1 года, или если надлежащим осужденным лицом срок отбытия наказания составляет более 6-10 месяцев".

      "Предусмотрены основания для отказа в выдаче. К примеру, если деяние, рассматриваемое в одной стороне как преступление, в другой стране таковым не является. Или истекли сроки давности, запрашиваемое деяние является воинским преступлением, выдача может причинить ущерб суверенитету, национальной безопасности, противоречить законодательству или международным обязательствам Казахстана", - сказал Ахметжанов.

      По его информации, за последние три года Украина выдала Казахстану шесть преступников. В настоящее время в Украине установлено шесть разыскиваемых лиц, рассматривается вопрос об их выдаче.

      Необходимость заключения договора возникла в связи с выходом Украины из СНГ, уточнил Ахметжанов.

Теги: #договор #украина #экстрадиция #казахстан
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