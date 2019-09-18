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07:22 18.09.2019

Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала вторника, – штаб ООС

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Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала вторника, – штаб ООС

      За вторник, 17 сентября, и ночь среды боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции ВСУ из запрещенных 82мм минометов, однако потери в рядах украинской армии в количестве одного погибшего и двух раненых бойцов произошли во время выполнения ими боевой задачи, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

      "За минувшие сутки во время выполнения боевой задачи один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб, два - получили ранения", -  говорится в сводке, обнародованной в среду утром на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

      Согласно информации, в течение вторника боевики совершили 7 обстрелов позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Огонь противник вел из гранатометов различных систем, в том числе автоматических и ручных противотанковых, а также из стрелкового оружия.

      Еще 4 обстрела позиций Объединенных сил, в том числе из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, боевики во вторник совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

      "С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Травневого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

      Как сообщалось, в обнародованной вечером 17 сентября сводке пресс-центра ООС сообщалось о 5 обстрелах позиций ВСУ со стороны боевиков. Также в пресс-центре информировали о гибели одного и ранениях двоих военнослужащих ВСУ во время выполнения ими боевой задачи

Теги: #оос #сводка #донбасс
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