Главой КС избран Тупицкий, его замом стал Головатый

Тупицкий избран главой Конституционного суда Украины, Головатый – заместителем главы КС

Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании во вторник уволил председателя КС Наталью Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.

"… председателем Конституционного суда Украины избран судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. Ранее в этот же день Конституционный суд Украины уволил председателя Конституционного суда Украины Наталью Шапталу с должности судьи Конституционного суда Украины в соответствии с п.4 ч.2 ст.149-1 Конституции Украины на основании подачи ею заявления об отставке", - говорится в сообщении пресс-службы КСУ, обнародованном на сайте суда во вторник вечером.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с п.6 ст.33 закона "О Конституционном суде Украины" председатель КС избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок тайным голосованием.

"Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного суда Украины в мае 2013 года по квоте президента Украины. Присягу Александр Тупицкий принял 15 мая 2013 года", - отмечается в информации.

Также согласно сообщению заместителем председателя КС был избран Сергей Головатый.

Согласно действующему законодательству, зампредседателя КС избирают по предложению председателя Суда только на один трехлетний срок тайным голосованием.

"Сергей Головатый был назначен судьей Конституционного суда Украины в феврале 2018г по квоте президента Украины. Присягу Сергей Головатый принял 2 марта 2018г", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 14 мая 2019 года глава Конституционного суда Станислав Шевчук был отправлен в отставку по результатам голосования. Новым главой КС стала Наталья Шаптала.

Шаптала была назначена судьей КС X съездом судей Украины в сентябре 2010 года. Присягу она приняла 21 сентября 2010 года. "В соответствии со ст.16 закона Украины "О Конституционном суде Украины" судья КС назначается на девять лет без права быть назначенным повторно. Девятилетний срок судьи КСУ Шапталы истекает в сентябре 2019 года", – подчеркнули в пресс-службе КС.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным. Он был уволен на основании п. 3 ст. 21 закона "О Конституционном суде Украины".

Согласно п.3 ст.21 закона о КС, судью КС увольняют за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС, или выявление его несоответствия занимаемой должности. Вопрос об увольнении судьи с должности по таким основаниям суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.