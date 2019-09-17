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20:03 17.09.2019

После атак в Саудовской Аравии США готовы выступить на защиту союзников в регионе - Пенс

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После атак в Саудовской Аравии США готовы выступить на защиту союзников в регионе - Пенс

Вице-президент США Майк Пенс, комментируя атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил во вторник о готовности Вашингтона обеспечить защиту своих интересов и союзников в регионе.

"В связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, произошедшими в минувшие выходные, я вам обещаю: мы готовы.

Как говорил президент (США Дональд Трамп - ИФ), мы не хотим войны с кем-либо. Но США готовы защитить наши интересы и наших союзников в регионе. Не ошибитесь на этот счет", - сказал он во время выступления в Фонде "Наследие".

При этом он упомянул, что во вторник госсекретарь США Майк Помпео отправляется в Саудовскую Аравию для обсуждения сложившейся ситуации.

"Госсекретарь США едет сегодня в Саудовскую Аравию, чтобы обсуждать ответ (на произошедшее - ИФ)", - сказал Пенс.

Теги: #сша #помощь #готовность #саудовская_аравия
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