События

19:35 17.09.2019

Боец ВСУ погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе с начала суток, еще двое ранены

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Боец ВСУ погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе с начала суток, еще двое ранены

В течение суток вторника, 17 сентября, боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, а при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины и еще двое бойцов были ранены, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток при выполнении боевой задачи один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Два военнослужащих получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной во вторник вечером на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, 3 обстрела боевики совершили позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и 2 обстрела - в районе ответственности ОТГ "Север".

Теги: #оос #сводка
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