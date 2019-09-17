События

19:27 17.09.2019

Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести в четверг сессию для решения острых для Киева вопросов

1 мин читать
Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести в четверг сессию для решения острых для Киева вопросов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что руководители всех 5 фракций Киевского городского совета договорились провести в четверг, 19 сентября, сессию горсовета для решения безотлагательных для жизнедеятельности столицы вопросов.

"Как вы знаете, я инициировал консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Такая встреча - консультации - состоялись. Мы с лидерами всех 5 фракций договорились о проведении сессии. Нам нужно решать острые на сегодня вопросы для города", - сказал Кличко на брифинге во вторник вечером по итогам состоявшихся консультаций депутатских фракций и групп Киевсовета.

Мэр пояснил, что на сессии горсовета будут решаться такие вопросы как: социальные выплаты, надбавки педагогам, зарплата транспортникам, подготовка Киева к отопительному сезону.

"Это те вопросы, которые необходимо решить безотлагательно! И я надеюсь, несмотря на то, что все сегодня делается, чтобы дестабилизировать ситуацию в столице, внести хаос, депутаты таки соберутся. Понимая свою ответственность перед киевлянами, которые их выбирали и которым они подотчетны. Так что, в этот четверг мы договорились провести заседание Киевсовета", - резюмировал Кличко.

Он также отметил, что в среду, 18 сентября, лидеры фракций горсовета проведут заседание фракций и выяснят количество депутатов, которые придут на сессию.

Теги: #кличко #сессия #фракции #киевсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:13 17.09.2019
Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах

Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах

18:39 17.09.2019
В проект повестки дня 74-й сессии Генассамблеи ООН внесен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" – МИД

В проект повестки дня 74-й сессии Генассамблеи ООН внесен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" – МИД

14:22 17.09.2019
Кличко: Законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление

Кличко: Законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление

19:31 16.09.2019
В Киеве открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста – Кличко

В Киеве открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста – Кличко

18:27 16.09.2019
Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП

Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП

16:05 16.09.2019
Нардеп Ткаченко просит премьера инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур

Нардеп Ткаченко просит премьера инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур

13:02 13.09.2019
Около 20 тыс. старых уличных светильников планируют заменить на LEDы в Киеве в этом году – Кличко

Около 20 тыс. старых уличных светильников планируют заменить на LEDы в Киеве в этом году – Кличко

11:40 12.09.2019
Кличко инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета

Кличко инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета

14:53 11.09.2019
Ряд депутатов Киевсовета призывают власти Украины скорее принять закон "О столице"

Ряд депутатов Киевсовета призывают власти Украины скорее принять закон "О столице"

12:44 06.09.2019
Кличко представил новую онлайн-платформу мониторинга качества воздуха в Киеве

Кличко представил новую онлайн-платформу мониторинга качества воздуха в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе с начала суток, еще двое ранены

Главой КС избран Тупицкий - источник

НАБУ и САП проводят обыски на Криворожской ТЭЦ в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц ГП на сумму более 80 млн грн

Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября - нардеп Ткаченко

Зеленский поручил СБУ приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде предлагают создать ВСК для проверки законности смены собственников украинских информационных телеканалов

Боец ВСУ погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе с начала суток, еще двое ранены

МВД, Минздрав и украинские религиозные организации должны наработать единый подход к медицинскому каннабису - Аваков

Спикер Рады и вице-президент ЕБРР обсудили перспективы продолжения сотрудничества Украины и банка

Главой КС избран Тупицкий - источник

МВД заинтересовано в сотрудничестве с украинскими производителями легких самолетов

НАБУ и САП проводят обыски на Криворожской ТЭЦ в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц ГП на сумму более 80 млн грн

Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября - нардеп Ткаченко

Карпюк считает, что РФ пошла на освобождение удерживаемых лиц потому, что США и Европа подают ей сигналы о сотрудничестве в определенных вопросах

Избран временный состав совета по свободе слова и защите журналистов при президенте Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА