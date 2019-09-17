Спикер Рады и вице-президент ЕБРР обсудили перспективы продолжения сотрудничества Украины и банка

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию выразил надежду на конструктивное и взаимовыгодное партнерство, а Пию заверил, что Банк продолжит сотрудничество с Украиной.

"Нам очень важно получать поддержку финансового, политического и экономического плана. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем иметь хорошие взаимоотношения", - сказал Разумков на встрече с Пию, сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады во вторник.

Он отметил, что Украина имеет "очень амбициозные планы" и рассчитывает на рост темпов экономики в 5-7%.

Разумков выразил надежду, что принятие закона о концессии (соответствующий законопроект рассмотрен в первом чтении) позволит создать "дополнительное окно возможностей".

Он также проинформировал, что в Украине разрабатываются механизмы и долгосрочные планы бизнеса и правительства. "Украина будет более прогнозируемым и стабильным государством для инвестиций", - сказал спикер парламента.

Кроме того, он рассказал вице-президенту ЕБРР о шагах в направлении дальнейшей приватизации государственных предприятий, об открытии рынка земли, подчеркнув, что "перед Украиной стоят большие перспективы и большие возможности".

В свою очередь, Пию отметил, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной, особенно с учетом желания новой власти быстро и эффективно проводить реформы. Это касается долгосрочных инфраструктурных проектов, связанных с компанией "Нафтогаз Украины", "Укрэнерго", строительство дорог в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, метро в Харькове, Днепре, многих объектов на востоке Украины и др.