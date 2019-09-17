МВД заинтересовано в сотрудничестве с украинскими производителями легких самолетов

Министерство внутренних дел Украины (МВД) рассматривает возможность приобретения украинских малых самолетов для обучения пилотов авиационных отрядов ведомства, а также для повышения эффективности и удешевления мониторинга воздушного пространства, госграниц на суше и водных акваторий, заявил замминистра внутренних дел Сергей Гончаров.

"Прежде всего, хочу поздравить спасателей с профессиональным праздником. Мы, со стороны МВД, попробуем сделать все, чтобы их труд был почетным, и обеспечим достойной материально-технической базой. Чтобы они могли выполнять свою работу качественно, мы обеспечиваем современной авиационной техникой. Поэтому сегодня в Нежине мы знакомимся с отечественными сверхлегкими самолетами. Очень приятно, что это украинская техника, качество которой уже проверено годами и которая отмечена иностранными потенциальными потребителями", - сказал Гончаров во вторник во время визита в Нежинский авиаотряд, сообщает пресс-служба МВД.

Он отметил, что украинские сверхлегкие самолеты отмечаются экономичностью и маневренностью.

По словам Гончарова, все подразделения МВД, безусловно, должны иметь большую и тяжелую технику для тушения пожаров, аварийной эвакуации и других задач. "Но ежедневный мониторинг границ, лесов и воздушного пространства требует постоянных тренировок и совершенствования летных навыков. Отдельная задача - постоянная подготовка летного состава. Именно сверхлегкая техника дает такие преимущества. Сегодня мы познакомились с очень экономичными самолетами, которые используют обычный бензин А-95. Кроме того, нашим приоритетом остается безопасность и комфорт наших пилотов", - отметил замминистра.

Гончаров отметил, что вертолеты Н225 "Super Puma" производства "Airbus Helicopters" (Франция), которых в рамках контракта в Украину поставили уже четыре единицы, активно используются в Нежинском авиаотряде.

Директор департамента авиации Госпогранслужбы Украины Николай Тепан отметил, что если в ежедневном мониторинге пограничники будут использовать отечественные легкие самолеты, это значительно облегчит работу и эффективность выполнения задач.

Уже сейчас авиация Госпогранслужбы использует девять малых самолетов класса "Diamond", которые постоянно мониторят госграницу с воздуха.

"Такая техника будет базироваться по всей линии границы. Сегодня украинский производитель предлагает технику, которая очень хорошо себя показала в эксплуатации. Кроме того, производитель уже ориентирует самолеты на пилота - не надо много времени, чтобы подготовиться к полету", - подчеркнул Тепан.

В свою очередь, начальник Управления авиации, авиационного поиска и спасения Госслужбы Украины ЧС Игорь Рунаев отметил, что основным критерием в выборе украинских малых самолетов для подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) будет именно их многофункциональность.

"Мы заинтересованы в многофункциональности этой техники. Нам необходимо ставить и технику для мониторинга, и оборудование для эвакуации. С этого и будем исходить", - отметил Рунаев.

В департаменте коммуникации МВД Украины отметили, что во вторник в Нежинском авиаотряде свою продукцию представили четыре компании: производители из Киева, Харькова, Одессы и Броваров. Все образцы осуществили показательные полеты над аэродромом Нежина.