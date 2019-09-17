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17:06 17.09.2019

Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября - нардеп Ткаченко

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Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября - нардеп Ткаченко

 Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко сообщил, что аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе.

"Благодарен премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку инициативы проведения аудита деятельности киевской власти. (…) Проверка всех структур начнется уже на следующей неделе и продлится до 8 октября", - написал Ткаченко на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По его словам, это начало на пути "к перекрытию всех коррупционных каналов в столице и полной перезагрузке Киева".

Как сообщалось, Ткаченко обратился к премьер-министру Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности городского головы Киева Виталия Кличко, Киевской горгосадминистрации и подчиненных структур.

В свою очередь, Кличко обратился к Государственной аудиторской службы Украины относительно осуществления государственного финансового аудита деятельности структур Киевской горгосадминистрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-2019 годы.

4 сентября Кабмин на заседании принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

Теги: #киев #аудит #кгга #ткаченко
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