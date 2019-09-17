Всем освобожденным морякам купили квартиры, другие из числа 35 получат жилье в ближайшие пару недель – замглавы ОП

Всем освобожденным удерживавшимся в Российской Федерации 24 украинским морякам куплены квартиры и они будут проживать в одном доме, другие из числа 35 также получат жилье в ближайшие недели, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Тимошенко также отметил, что у одного из моряков были проблемы со здоровьем, и Офис президента инициировал приезд израильских специалистов. "Ему была сделана операция, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерской основе", - рассказал он.