Суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", утверждает Портнов

Печерский районный суд Киева арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", утверждает бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

"Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода Кузня на Рыбальском", - написал Портнов на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По его словам, арест активов произошел в рамках уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов, начатого по его заявлению.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением или опровержением данной информации.

Как сообщалось, в мае 2019 года Портнов заявил, что намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений пятым президентом Украины Петром Порошенко и его окружением. В частности, по его словам, речь идет об оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

23 мая директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ГБР изучает заявление Портнова о совершении экономического преступления Порошенко. По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней" (ныне - "Кузня на Рыбальском").

3 июля Портнов сообщил, что суд удовлетворил ходатайства следователей о доступе к документам на предприятиях "Кузня на Рыбальском" и телеканале "Прямой". "Фабула – отмывание преступных доходов, офшоры, оформление акций на подставных лиц и неуплата налогов", - пояснил Портнов.

13 сентября ГБР проводило обыски в Международном инвестиционном банке в рамках расследования дела о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Осенью 2018 года бизнесмен Сергей Тигипко приобрел у Порошенко ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев).