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13:59 17.09.2019

Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме"

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Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме"

Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве (Польша), где обсуждалась тема свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме", сообщает сайт крымскотатарского телеканала ATR со ссылкой на свою журналистку.

"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами касательно дальнейших действий", - рассказала корреспондент, объяснив, что таким образом делегация отреагировала на слова пропагандистов из Крыма, которые во время представления заявили: "Крым, Россия" (в частности, речь идет о главном редакторе изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Марии Волконской).

В Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

Теги: #крым #обсе #польша #делегация
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