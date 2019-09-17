Делегация ЕС в Украине: нападения на Гонтареву и ее имущество недопустимы, ожидаем безотлагательного расследования и наказания виновных

Делегация Европейского союза в Украине ожидает безотлагательного расследования поджога дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области и отмечает недопустимость на саму Гонтареву и ее имущество, которые приобрели черты серийных.

"Недавние очевидные серии нападений на бывшую главу НБУ и ее имущество недопустимы, как заявил сегодня утром президент Украины. Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных", - говорится заявлении делегации ЕС, опубликованном в ее микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

Как сообщалось, утром во вторник Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи под Киевом был сожжен ночью в результате поджога. "Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить", – заявила она.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.