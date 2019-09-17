События

13:14 17.09.2019

Миссия ООН призывает Кабмин разработать законопроект о нацменьшинствах и коренных народах в Украине

2 мин читать

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает Кабинет министров в приоритетном порядке разработать законопроект о правах национальных меньшинств и коренных народов.

"16 июля вступил в силу закон, который усиливает роль украинского языка как государственного. Для того, чтобы обеспечить справедливый баланс между защитой прав меньшинств, свободой выражения взглядов и поощрением государственного языка как инструмента единения общества, мы призываем Кабинет министров в приоритетном порядке разработать с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции во вторник в Киеве, представляя доклад о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 мая по 15 августа 2019 года.

Как сообщалось, 16 июля 2019 года вступил в силу закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Ряд положений вступит в силу позже.

Закон предусматривает штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка, однако глава профильного комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий подчеркнул, что нормы об административной ответственности начнут действовать через три года.

Чтобы получить украинское гражданство, необходимо будет подтвердить "соответствующий уровень" владения украинским языком. Необходимый уровень будет устанавливать Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Украинским языком должны будут владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Языком образовательного процесса будет украинский, но государство будет способствовать изучению языков международного общения, прежде всего английского.

Государство будет также обеспечивать использование государственного языка в сфере культуры. Языком телевидения и радиовещания будет украинский.

Увеличены квоты использования украинского языка на ТВ и радио.

Сфера обслуживания, согласно закону, будет работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на ином языке. Аналогичная ситуация и со сферой здравоохранения.

Закон об украинском языке предусматривает принятие через полгода законодательства о языках национальных меньшинств и коренных народов.

Теги: #нацменьшинства #права_человека #оон #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:15 17.09.2019
Миссия ООН призывает Раду предоставить право переселенцам и трудовым мигрантам проголосовать на местных выборах

Миссия ООН призывает Раду предоставить право переселенцам и трудовым мигрантам проголосовать на местных выборах

15:27 16.09.2019
Ягланд считает необходимым деполитизировать мандат комиссара по правам человека для выполнения обязательств в аннексированном Крыму

Ягланд считает необходимым деполитизировать мандат комиссара по правам человека для выполнения обязательств в аннексированном Крыму

11:37 16.09.2019
Вопросы туризма остаются в ведении Минэкономики – постановление правительства Украины

Вопросы туризма остаются в ведении Минэкономики – постановление правительства Украины

15:25 15.09.2019
Кабмин отказался от идеи агродотаций крупным предприятиям в 2020 году в пользу поддержки фермеров

Кабмин отказался от идеи агродотаций крупным предприятиям в 2020 году в пользу поддержки фермеров

14:58 15.09.2019
Кабмин в воскресенье внесет в Раду проект госбюджета на 2020г с дефицитом 2,09%

Кабмин в воскресенье внесет в Раду проект госбюджета на 2020г с дефицитом 2,09%

18:08 14.09.2019
Trident Acquisitions 16 сентября определится, обжаловать ли отмену Кабмином выигранного ею конкурса на СРП "Дельфин"

Trident Acquisitions 16 сентября определится, обжаловать ли отмену Кабмином выигранного ею конкурса на СРП "Дельфин"

10:57 13.09.2019
Кабмин согласовал назначение Бондаренко главой Днепропетровской ОГА

Кабмин согласовал назначение Бондаренко главой Днепропетровской ОГА

09:58 13.09.2019
Дубилет изучает возможность упразднения согласия на обработку персональных данных

Дубилет изучает возможность упразднения согласия на обработку персональных данных

08:49 13.09.2019
На Донбасс проследовало 3 автомобиля с более 15 т гуманитарного груза от ООН

На Донбасс проследовало 3 автомобиля с более 15 т гуманитарного груза от ООН

08:33 13.09.2019
Мадуро объявил, что в нынешнем году не поедет на сессию ГА ООН

Мадуро объявил, что в нынешнем году не поедет на сессию ГА ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители задержали банду, члены которой подозреваются в заказном убийстве директора "Caparol Украина" три года назад

Экс-нардепов Вилкула и Колесникова заочно отпустили на поруки

Более 3,3 тыс мирных жителей погибло на Донбассе с начала конфликта – Миссия ООН по правам человека

На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета

НАПК намерено заявить в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях на сумму более 114 млн грн, среди нарушителей - нардеп Тарута

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители задержали банду, члены которой подозреваются в заказном убийстве директора "Caparol Украина" три года назад

Экс-нардепов Вилкула и Колесникова заочно отпустили на поруки

Два ДТП с украинскими микроавтобусами произошли на востоке Польши за сутки

Более 3,3 тыс мирных жителей погибло на Донбассе с начала конфликта – Миссия ООН по правам человека

На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета

НАПК намерено заявить в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях на сумму более 114 млн грн, среди нарушителей - нардеп Тарута

В Молдавии задержаны два депутата парламента, подозреваемые в причастности к хищению $1 млрд из банковской системы страны

В Запорожье состоялись масштабные велосоревнования "Стальной кубок" при поддержке "Запорожстали"

Аваков: поджог дома Гонтаревой - недопустимое криминальное давление и полиция сделает все для поиска преступника

Ремонт трассы Днепр - Кривой Рог возобновлен, на него выделено 400 млн грн - Юрий Голик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА