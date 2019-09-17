Миссия ООН призывает Кабмин разработать законопроект о нацменьшинствах и коренных народах в Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает Кабинет министров в приоритетном порядке разработать законопроект о правах национальных меньшинств и коренных народов.

"16 июля вступил в силу закон, который усиливает роль украинского языка как государственного. Для того, чтобы обеспечить справедливый баланс между защитой прав меньшинств, свободой выражения взглядов и поощрением государственного языка как инструмента единения общества, мы призываем Кабинет министров в приоритетном порядке разработать с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции во вторник в Киеве, представляя доклад о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 мая по 15 августа 2019 года.

Как сообщалось, 16 июля 2019 года вступил в силу закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Ряд положений вступит в силу позже.

Закон предусматривает штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка, однако глава профильного комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий подчеркнул, что нормы об административной ответственности начнут действовать через три года.

Чтобы получить украинское гражданство, необходимо будет подтвердить "соответствующий уровень" владения украинским языком. Необходимый уровень будет устанавливать Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Украинским языком должны будут владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Языком образовательного процесса будет украинский, но государство будет способствовать изучению языков международного общения, прежде всего английского.

Государство будет также обеспечивать использование государственного языка в сфере культуры. Языком телевидения и радиовещания будет украинский.

Увеличены квоты использования украинского языка на ТВ и радио.

Сфера обслуживания, согласно закону, будет работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на ином языке. Аналогичная ситуация и со сферой здравоохранения.

Закон об украинском языке предусматривает принятие через полгода законодательства о языках национальных меньшинств и коренных народов.