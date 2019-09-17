НАПК намерено заявить в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях на сумму более 114 млн грн, среди нарушителей - нардеп Тарута

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов и направит обоснованные выводы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальной полиции Украины.

"Недостоверную информацию в декларациях подали народные депутаты Украины Игорь Шкиря и Сергей Тарута. Кроме того, не соблюли требования закона председатель Белоцерковского городского совета Геннадий Дикий, секретарь, депутат Херсонского городского совета Елена Урсуленко, председатель Черниговского городского совета Владислав Атрошенко, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш, Ужгородский городской голова Богдан Андреев, председатель Раховского районного совета Василий Дан и председатель Васильковского районного совета Наталья Баласинович", - сообщается на официальном сайте НАПК во вторник.

Как отмечается в сообщении, Тарута, который является народным депутатом фракции "Батькивщина" в Верховной Раде текущего IX созыва, в декларации за 2016 год (когда он был внефрационным нардепом) недостоверно указал сведения о принадлежащем ему земельном участке и полученном им доходе, а еще один участок не задекларировал вообще.

По результатам проверки деклараций Шкири, который был нардепом Рады IV-VIII созывов (в 2002-19 гг), за 2015, 2016 (исправленные) и 2017 годы было установлено, что тот внес недостоверные сведения о полученном собственном доходе и доходе жены в виде зарплаты и процентов от банков, недостоверно указал стоимость транспортных средств и не задекларировал сведения о своих корпоративных правах и ряде земельных участков, принадлежащих супруге, а также не указал сведения о ее финобязательствах перед банком.

Об этих выявленных правонарушениях НАПК сообщит НАБУ, говорится в сообщении.