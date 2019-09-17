События

11:00 17.09.2019

В Запорожье состоялись масштабные велосоревнования "Стальной кубок" при поддержке "Запорожстали"

2 мин читать
В Запорожье состоялись масштабные велосоревнования "Стальной кубок" при поддержке "Запорожстали"

В Запорожье 15 сентября состоялись масштабные велосоревнования "Стальной кубок" при поддержке металлургического комбината "Запорожсталь", одного из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, организаторами мероприятия выступила компания Live.Love Events и ОО "Запорожье. Платформа совместных действий", генеральный партнер спортивного праздника – комбинат "Запорожсталь". Суммарно в шоссейной и кросс-кантри гонке приняли участие более 2000 человек –вдвое больше, чем в прошлом году.

Участники проехали велопарадом от Запорожской мэрии до каскада фонтанов "Радуга", где спортсмены и аматоры проучаствовали в кантри-кросс "Элиминаторы" и шоссейной гонке "Критериум". Для детей работали детские аттракционы и заезды на короткие дистанции.

По итогам соревнований в шоссейной гонке среди девушек первенство за Натальей Курзановой, среди мужчин лучшим стал Георгий Егиазарян. В кросс-кантри лучшие результаты показали Кристина Стрижак и Павел Кашуба.

Все победители получили стальные кубки и денежные призы. С этого сезона велогонки в Запорожье обрел свою постоянную прописку большой стальной кубок, на который ежегодно будут наносить имена новых победителей.

В рамках мероприятия организаторы также провели розыгрыш ценных и памятных призов, среди которых велосипеды и велоаксессуары, а также велотандем.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #запорожсталь #велопробег #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:30 14.09.2019
На запорожскую Хортицу пустили троллейбусы с автономным ходом

На запорожскую Хортицу пустили троллейбусы с автономным ходом

16:02 12.09.2019
В Запорожской ОГА отчитались о ремонте "дороги жизни" между Запорожьем и Мариуполем

В Запорожской ОГА отчитались о ремонте "дороги жизни" между Запорожьем и Мариуполем

10:05 06.09.2019
Гендиректор "Запорожстали" призывает строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

Гендиректор "Запорожстали" призывает строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

08:29 06.09.2019
Гендиректор "Запорожстали" призывает украинских строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

Гендиректор "Запорожстали" призывает украинских строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

16:01 04.09.2019
"Запорожсталь" в 2019г нарастила инвестиции в оздоровление сотрудников, членов их семей и ветеранов почти на треть

"Запорожсталь" в 2019г нарастила инвестиции в оздоровление сотрудников, членов их семей и ветеранов почти на треть

09:44 04.09.2019
Гендиректор "Запорожстали" поддерживает китайский опыт по развитию high tech в логистике как залог снижения коррупции

Гендиректор "Запорожстали" поддерживает китайский опыт по развитию high tech в логистике как залог снижения коррупции

15:40 02.09.2019
"Запорожсталь" направила 400 тыс. грн на приобретение 28 подшефным учебным заведениям игровых столов для настольного футбола и аэрохоккея

"Запорожсталь" направила 400 тыс. грн на приобретение 28 подшефным учебным заведениям игровых столов для настольного футбола и аэрохоккея

09:49 02.09.2019
В Запорожье 15 лет не могут достроить мостовой переход через Днепр

В Запорожье 15 лет не могут достроить мостовой переход через Днепр

06:54 31.08.2019
В Запорожье 15 лет не могут достроить мостовой переход через Днепр

В Запорожье 15 лет не могут достроить мостовой переход через Днепр

05:36 30.08.2019
Запорожский облпрокурор заочно огласил подозрение в смертельном ДТП депутату облсовета Гришину

Запорожский облпрокурор заочно огласил подозрение в смертельном ДТП депутату облсовета Гришину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета

НАПК намерено заявить в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях на сумму более 114 млн грн, среди нарушителей - нардеп Тарута

Аваков: поджог дома Гонтаревой - недопустимое криминальное давление и полиция сделает все для поиска преступника

Быстрое раскрытие дерзкого поджога дома Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранителей – Офис президента

С начала суток на Донбассе погиб украинский военнослужащий, за минувшие сутки ранено двое

ПОСЛЕДНЕЕ

На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета

НАПК намерено заявить в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях на сумму более 114 млн грн, среди нарушителей - нардеп Тарута

В Молдавии задержаны два депутата парламента, подозреваемые в причастности к хищению $1 млрд из банковской системы страны

Аваков: поджог дома Гонтаревой - недопустимое криминальное давление и полиция сделает все для поиска преступника

Ремонт трассы Днепр - Кривой Рог возобновлен, на него выделено 400 млн грн - Юрий Голик

Быстрое раскрытие дерзкого поджога дома Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранителей – Офис президента

Президент Киргизии заявил о недопустимости эскалации на границе с Таджикистаном

Спасатели продолжают тушение очагов тления лесной подстилки в Новосанжарском районе на Полтавщине

В больнице Казатина на лечении находится 40 человек, из них 35 детей, отравившихся в школьной столовой

С начала суток на Донбассе погиб украинский военнослужащий, за минувшие сутки ранено двое

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА