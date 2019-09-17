В Запорожье состоялись масштабные велосоревнования "Стальной кубок" при поддержке "Запорожстали"

В Запорожье 15 сентября состоялись масштабные велосоревнования "Стальной кубок" при поддержке металлургического комбината "Запорожсталь", одного из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, организаторами мероприятия выступила компания Live.Love Events и ОО "Запорожье. Платформа совместных действий", генеральный партнер спортивного праздника – комбинат "Запорожсталь". Суммарно в шоссейной и кросс-кантри гонке приняли участие более 2000 человек –вдвое больше, чем в прошлом году.

Участники проехали велопарадом от Запорожской мэрии до каскада фонтанов "Радуга", где спортсмены и аматоры проучаствовали в кантри-кросс "Элиминаторы" и шоссейной гонке "Критериум". Для детей работали детские аттракционы и заезды на короткие дистанции.

По итогам соревнований в шоссейной гонке среди девушек первенство за Натальей Курзановой, среди мужчин лучшим стал Георгий Егиазарян. В кросс-кантри лучшие результаты показали Кристина Стрижак и Павел Кашуба.

Все победители получили стальные кубки и денежные призы. С этого сезона велогонки в Запорожье обрел свою постоянную прописку большой стальной кубок, на который ежегодно будут наносить имена новых победителей.

В рамках мероприятия организаторы также провели розыгрыш ценных и памятных призов, среди которых велосипеды и велоаксессуары, а также велотандем.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".