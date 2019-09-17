Ремонт трассы Днепр - Кривой Рог возобновлен, на него выделено 400 млн грн - Юрий Голик

Начат ремонт трассы трассы Днепр - Кривой Рог, о которой "Укравтодор" хронически забывал "длительное время", не смотря на то, что вокруг нее проживает 2 млн человек. Об этом сообщает "Hubs" со ссылкой на руководителя программы "Региональное развитие" Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской ОГА Юрия Голика.

"Были выделены 400 млн на Днепр - Кривой Рог. Работы на этой трассе возобновлены. Сейчас покажем за сколько дней 400 миллионов можно превратить в качественное дорожное покрытие", - написал Голик.

Голик также отметил, что в приоритете на 2020 год трасса Днепр - Кривой Рог - Николаев.

Ранее в интервью Юрий Голик рассказал, что в Офисе Президента прошли совещания, посвященные улучшению качества дорог. с участием главы Офиса Президента, его заместителей, "Укравтодора", Минфина, Антимонопольного комитета, "Укртрансбезпеки" и Мининфраструктуры. "В Офисе Президента напрямую узнают мнения экспертов. После нескольких выездов Президента в регионы всплыло несколько проблемных дорог - Кропивницкий-Николаев, которую делают-делают, все никак не доделают. Больше, чем мы в Днепропетровской ОГА, за 4 года дорог не построил никто в стране. Поэтому меня включили в рабочую группу по строительству дороги Запорожье-Мариуполь", - сообщил он.