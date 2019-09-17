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09:51 17.09.2019

Быстрое раскрытие дерзкого поджога дома Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранителей – Офис президента

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Быстрое раскрытие дерзкого поджога дома Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранителей – Офис президента

Пожар в здании бывшей руководительницы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой – дерзкое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов, заявляют в Офисе президента страны.

"В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - говорится в сообщении на Телеграм-канале Офиса президента страны.

Как сообщила ранее Гонтарева, ее дом под Киевом в с.Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!!!", – сообщила она агентству Интерфакс-Украина.

Как известно, машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Теги: #гонтарева #поджег #офис_президента
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