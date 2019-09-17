Спасатели продолжают тушение очагов тления лесной подстилки в Новосанжарском районе на Полтавщине

Состоянием на утро вторника вблизи с.Руденковка Новосанжарского района Полтавской области продолжается тушение отдельных очагов тления лесной подстилки, сообщили в Госслужбе Украины по ЧС.

"По состоянию на 7.00 17 сентября наблюдается тление отдельных очагов. К тушению привлечены 36 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС. Авиацией ГСЧС осуществлено 2 сброса (16 тонн воды)", – сообщается на сайте ГСЧС во вторник утром.

Как сообщалось, 16 сентября в 16.00 вблизи с.Руденковка возникло возгорание лесной подстилки, травяного настила и тростника на площади около 8 га, которое силами пожарных удалось оперативно локализовать. Площадь пройденная огнем составляет 18,2 га лесной подстилки и 20 га травяного настила и тростника.