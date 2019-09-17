События

08:08 17.09.2019

В больнице Казатина на лечении находится 40 человек, из них 35 детей, отравившихся в школьной столовой

1 мин читать
В больнице Казатина на лечении находится 40 человек, из них 35 детей, отравившихся в школьной столовой

В Казатинской больнице Винницкой области, с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, находится на лечении 40 человек (из них 35 детей), которые накануне отравились в школьной столовой, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 14 - 16 сентября в инфекционное отделение Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ №2 г.Казатин", – говорится в сообщении на странице ведомства во вторник утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, 14 сентября в Казатинской школе из-за пищевого отравления в больницу попало более 20 человек. Среди пострадавших дети и учителя школы.

По предварительной информации правоохранителей, пострадавшие отравились продуктами питания в столовой школы. Работу заведения, которое готовило и доставлял еду в школу, приостановили.

Полиция открыла по факту отравления производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дети #винницкая #отравление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:34 16.09.2019
Четыре человека госпитализированы с отравлением после празднования свадьбы во львовском ресторане

Четыре человека госпитализированы с отравлением после празднования свадьбы во львовском ресторане

08:18 16.09.2019
В больнице Казатина находится на лечении 21 человек, отравившийся в школьной столовой

В больнице Казатина находится на лечении 21 человек, отравившийся в школьной столовой

08:26 05.09.2019
Во Львовской области после отравления на свадьбе госпитализировали 11 человек

Во Львовской области после отравления на свадьбе госпитализировали 11 человек

08:07 05.09.2019
Во Львовской области в аварию попал автобус с детьми, пострадали 13 человек

Во Львовской области в аварию попал автобус с детьми, пострадали 13 человек

08:27 04.09.2019
Шесть студентов госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" во Львовской области

Шесть студентов госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" во Львовской области

08:04 04.09.2019
В инфекционной горбольнице Одессы остается 23 человека, отравившихся накануне шаурмой

В инфекционной горбольнице Одессы остается 23 человека, отравившихся накануне шаурмой

13:04 03.09.2019
Полиция Киева расследует отравление студентов шаурмой как умышленный выпуск на рынок опасной продукции

Полиция Киева расследует отравление студентов шаурмой как умышленный выпуск на рынок опасной продукции

09:23 03.09.2019
Семь студентов одного из вузов Киева отравились шаурмой и госпитализированы с острой кишечной инфекцией

Семь студентов одного из вузов Киева отравились шаурмой и госпитализированы с острой кишечной инфекцией

07:50 03.09.2019
В Одесской области с пищевым отравлением госпитализировали 30 человек, из них 5 детей – ГСЧС

В Одесской области с пищевым отравлением госпитализировали 30 человек, из них 5 детей – ГСЧС

17:01 29.08.2019
5000 запорожских детей получили в подарок школьные наборы от "Метинвеста"

5000 запорожских детей получили в подарок школьные наборы от "Метинвеста"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток на Донбассе погиб украинский военнослужащий, за минувшие сутки ранено двое

Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

Боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, ранен один военный

Чумак открыл е-декларации военных прокуроров, в НАПК говорят, что для этого должны получить постановление и сами принять решение

В Крыму найдено тело пропавшего более года назад 20-летнего крымского татарина, сообщил Чубаров

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Киргизии заявил о недопустимости эскалации на границе с Таджикистаном

Спасатели продолжают тушение очагов тления лесной подстилки в Новосанжарском районе на Полтавщине

С начала суток на Донбассе погиб украинский военнослужащий, за минувшие сутки ранено двое

Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

С 19 сентября въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя ограничат

В Израиле пройдут вторые за год выборы в Кнессет

Суд арестовали взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика боевиков

Трамп не считает исчерпанными дипломатические методы в отношении Ирана

Боевики вновь использовали запрещенное вооружение при обстреле украинских позиций на Донбассе

Помпео подтвердил новому главе МИД Японии приверженность денуклеаризации КНДР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА