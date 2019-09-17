В больнице Казатина на лечении находится 40 человек, из них 35 детей, отравившихся в школьной столовой

В Казатинской больнице Винницкой области, с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, находится на лечении 40 человек (из них 35 детей), которые накануне отравились в школьной столовой, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 14 - 16 сентября в инфекционное отделение Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ №2 г.Казатин", – говорится в сообщении на странице ведомства во вторник утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, 14 сентября в Казатинской школе из-за пищевого отравления в больницу попало более 20 человек. Среди пострадавших дети и учителя школы.

По предварительной информации правоохранителей, пострадавшие отравились продуктами питания в столовой школы. Работу заведения, которое готовило и доставлял еду в школу, приостановили.

Полиция открыла по факту отравления производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.