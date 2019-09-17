Трамп не считает исчерпанными дипломатические методы в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что дипломатия еще может сыграть положительную роль в развитии ситуации вокруг Ирана, а Тегеран все-таки хочет заключить соглашение с Вашингтоном.

"Нет, (дипломатия - ИФ) никогда не бывает исчерпанной. Вы никогда не знаете, что случится... я знаю, они (иранцы - ИФ) хотят заключить соглашение... в какой-то момент это сработает", - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома.

На фоне недавних нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии президенту задали вопрос, обещал ли он Эр-Рияду защиту.

"Нет, я такого саудитам не обещал... нам нужно сесть за стол переговоров с саудитами и что-то выработать", - отметил Трамп.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.