Боевики вновь использовали запрещенное вооружение при обстреле украинских позиций на Донбассе

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных нарушения режима прекращения огня вблизи Новолуганского и Майского из минометов калибра 82 мм.

"15 сентября оккупационные войска совершили обстрелы в районах населенных пунктов Новолуганское, Майского применив запрещенные Минскими договоренностями 82-мм миномета (6 мин). Сегодня, незаконные вооруженные формирования вели обстрел в районе населенного пункта Новолуганское применив 82-мм минометы (4 мины)", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

В штабе отметили, что указанные факты еще раз свидетельствуют о нежелании противника соблюдать режим прекращения огня.