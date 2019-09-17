Пристайко: условная "формула Зеленского" нацелена на прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переходить "к новым радикальным мерам"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил, в чем заключается условная "формула Зеленского" по прекращению войны на Донбассе.

В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, отвечая на вопрос о том, есть ли у Украины "формула Пристайко" или "формула Зеленского" по прекращению войны на Донбассе, он сказал: "Формулы Пристайко нет". Есть условная "формула Зеленского", которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа".

"Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону. Например, строить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками… Мы были не один раз в этом месте, и президент Зеленский сам доходил. Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", - пояснил он.

При этом Пристайко указал, что условная "формула Зеленского" предполагает также, что если в ближайшее время не получится, реализовав различные меры, решить проблему с войной на Донбассе, тогда "мы должны перейти к каким-то новым радикальным мерам".

"На всё про всё у нас есть от полугода до года. И "формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", - подчеркнул глава МИД Украины.