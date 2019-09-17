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00:08 17.09.2019

Внеочередные выборы мэра Киева и Киевсовета предлагается назначить на 8 декабря

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Внеочередные выборы мэра Киева и Киевсовета предлагается назначить на 8 декабря

Внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета предлагается назначить на 8 декабря 2019 года.

      Это предусмотрено в заключительных и переходных положениях законопроекта № 2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который 13 сентября зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов от "Слуги народа".

      Как сообщалось, данный законопроект предлагает законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.

      Согласно нынешней редакции закона, систему административно-территориального устройства Киева составляют районы в городе. В новой редакции эта норма будет предусматривать, что на территории Киева создаются районы, они станут административно-территориальными единицами, которые войдут в систему административно-территориального устройства Украины.

      Перечень районов Киева будет утверждать Верховная Рада по представлению Кабинета министров Украины на основании предложения Киевского городского совета. Их границы будет утверждать Кабмин по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами.

      В законе о столице предлагают закрепить, что исполнительную власть в Киеве осуществляет Киевская городская администрация, которая осуществляет контрольно-надзорные и координационные функции и исполняет полномочия в соответствии с законом о местных государственных администрациях и другими законами. Предлагают также указать, что особенностью осуществления местного самоуправления в Киеве является распределение полномочий между Киевским городским советом и районными советами.

      Прописаны сферы компетенции районов Киева и Киевского городского совета, полномочия главы районного совета и главы исполнительного комитета районного совета. Главу райсовета будут избирать депутаты. Они же смогут досрочно прекращать его полномочия. Районные депутаты будут избирать также главу районного исполкома.

      Главу КГГА будет назначать и увольнять президент Украины по представлению Кабинета министров. В числе дополнительных полномочий главы КГГА – участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в вопросах, касающихся Киева; согласие на назначение и увольнение руководителей расположенных в Киеве государственных предприятий и территориальных органов министерств; согласование вопросов создания, реорганизации, ликвидации предприятий или организаций общегосударственного значения и государственной формы собственности.

      Глава КГГА будет иметь право опротестовывать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.

Теги: #киев #внеочередные_выборы
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