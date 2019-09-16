Разумков надеется, что предложения по новому составу ЦИК поступят в Раду от Зеленского уже на этой неделе

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ожидает, что предложения по новому составу Центральной избирательной комиссии Украины поступят в парламент от президента Украины Владимира Зеленского уже на нынешней неделе.

"Насколько мне известно, сегодня разные политические силы дают свои предложения. Президент будет определяться и предлагать тот или иной состав кандидатур Верховной Раде Украины. Я надеюсь, что это произойдет на этой неделе, и мы с вами увидим полный перечень лиц, которые будут предложены парламентом в будущий состав ЦИК, и парламент будет определяться с этими кандидатурами", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.