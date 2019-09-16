События

22:45 16.09.2019

США вместе с партнерами прорабатывают реакцию на атаки в Саудовской Аравии - шеф Пентагона

2 мин читать
США вместе с партнерами прорабатывают реакцию на атаки в Саудовской Аравии - шеф Пентагона

США в сотрудничестве с партнерами изучают вопрос, какие действия следует предпринять в ответ на атаки в минувшие выходные против нефтяных предприятий Саудовской Аравии, заявил в понедельник шеф Пентагона Марк Эспер.

"Военные США, вместе с межведомственной группой, работают с нашими партнерами по поводу того, как реагировать на беспрецедентные атаки и защитить основанный на правилах международный порядок, который подрывает Иран", - написал он в твиттере.

Эспер отметил, что на этой неделе обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и с министром обороны Ирака Наджи Аль-Шаммари атаки против нефтяной индустрии Саудовской Аравии.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

Теги: #саударавия #сша #пентагон #обсуждение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 16.09.2019
В Посольстве США сожалеют о насилии на прошедшем Марше равенства в Харькове, но отмечают усилия правоохранителей

В Посольстве США сожалеют о насилии на прошедшем Марше равенства в Харькове, но отмечают усилия правоохранителей

15:22 16.09.2019
США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но будут помогать союзникам - Трамп

США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но будут помогать союзникам - Трамп

11:12 16.09.2019
Хуситы обещали, что нефтяные объекты в Саудовской Аравии останутся целью для их атак

Хуситы обещали, что нефтяные объекты в Саудовской Аравии останутся целью для их атак

08:47 16.09.2019
Трамп рассматривает представителя США по делам заложников О'Брайана следующим советником по нацбезопасности

Трамп рассматривает представителя США по делам заложников О'Брайана следующим советником по нацбезопасности

01:25 16.09.2019
Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии

22:44 15.09.2019
Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

10:43 15.09.2019
Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

19:33 14.09.2019
Трамп и Нетаньяху обсудили продвижение соглашения о взаимной обороне между США и Израилем

Трамп и Нетаньяху обсудили продвижение соглашения о взаимной обороне между США и Израилем

16:44 14.09.2019
Белый дом сообщил об уничтожении сына бен Ладена

Белый дом сообщил об уничтожении сына бен Ладена

07:37 14.09.2019
Чалый: визит Зеленского в США мог состояться после инаугурации

Чалый: визит Зеленского в США мог состояться после инаугурации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, ранен один военный

Чумак открыл е-декларации военных прокуроров, в НАПК говорят, что для этого должны получить постановление и сами принять решение

В Крыму найдено тело пропавшего более года назад 20-летнего крымского татарина, сообщил Чубаров

Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП

Официальная церемония открытия масштабных многонациональных учений "Rapid Trident-2019" прошла на Львовщине

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков надеется, что предложения по новому составу ЦИК поступят в Раду от Зеленского уже на этой неделе

ГБР обязано внести в ЕРДР заявление против Портнова по созданию преступной организации для узурпации власти в Украине

Пожар на мусорной свалке под Николаевом ликвидирован

Жертвой перестрелки таджикских и киргизских пограничников стал один военнослужащий

Около 8га лесной подстилки загорелось в Новосанжарском районе на Полтавщине

Боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, ранен один военный

Троим участникам столкновения с полицией в Харькове вручили подозрения

Четыре человека госпитализированы с отравлением после празднования свадьбы во львовском ресторане

В Киеве открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста – Кличко

Чумак открыл е-декларации военных прокуроров, в НАПК говорят, что для этого должны получить постановление и сами принять решение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА