США вместе с партнерами прорабатывают реакцию на атаки в Саудовской Аравии - шеф Пентагона

США в сотрудничестве с партнерами изучают вопрос, какие действия следует предпринять в ответ на атаки в минувшие выходные против нефтяных предприятий Саудовской Аравии, заявил в понедельник шеф Пентагона Марк Эспер.

"Военные США, вместе с межведомственной группой, работают с нашими партнерами по поводу того, как реагировать на беспрецедентные атаки и защитить основанный на правилах международный порядок, который подрывает Иран", - написал он в твиттере.

Эспер отметил, что на этой неделе обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и с министром обороны Ирака Наджи Аль-Шаммари атаки против нефтяной индустрии Саудовской Аравии.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.