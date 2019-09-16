Пожар на мусорной свалке под Николаевом ликвидирован

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия "Николаевкоммунтранс" в Николаевском районе Николаевской области, возникший ранее в понедельник, ликвидирован, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

"По состоянию на 17:00 на полигоне… на ул.Новой с.Весеннее Николаевского района области пожар ликвидирован. Тушение осложнял порывистый ветер, который способствовал быстрому распространению горения, площадь которого составила 3000 кв. м. Общая площадь полигона составляет 37 га", - говорится в сообщении.

Всего в ликвидации задействовалось 8 единиц техники и 20 человек, из которых 4 единицы техники и 12 человек от облуправления ГСЧС.