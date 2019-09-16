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19:38 16.09.2019

Около 8га лесной подстилки загорелось в Новосанжарском районе на Полтавщине

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Около 8га лесной подстилки загорелось в Новосанжарском районе на Полтавщине

В Госслужбу Украины по ЧС в 16:21 понедельника поступила информация, что вблизи с.Руденковка Новосанжарского района Полтавской области возникло возгорание лесной подстилки на площади около 8 га, которое силами пожарных удалось оперативно локализовать.

"По состоянию на 18:40 продолжается ликвидация пожара. Ситуация контролируется, распространения огня нет. К тушению привлечены 52 человека и 19 единиц техники, … в том числе два самолета ГСЧС АН-32П", - сообщается на сайте ГСЧС в понедельник вечером.

Теги: #полтавщина #лес #пожар
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