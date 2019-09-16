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19:36 16.09.2019

Троим участникам столкновения с полицией в Харькове вручили подозрения

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Троим участникам столкновения с полицией в Харькове вручили подозрения

Подозрения в совершении преступления по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) вручены троим задержанным после столкновений с полицией на ул.Рымарской в Харькове в воскресенье.

"Вручили им подозрения. Завтра их поведём в суд. И суд примет законное решение", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко журналистам в понедельник.

По его словам, 17 сентября суд будет избирать задержанным меру пресечения.

16 сентября Сокуренко вышел к участникам акции протеста возле здания облуправления, организованной представителями общественных организаций "Фрайкор", "Традиция и порядок", а также представителями харьковской ячейки политической партии "Правый сектор".

Участники протеста, около полусотни человек, держали плакаты "ЛГБТ и полиция - одна коалиция", "Нет политическим репрессиям", "Свободу националистам". Представитель организации "Фрайкор" Георгий Тарасенко передал начальнику областного управления полиции обращение с требованием разобраться в действиях полиции.

По словам Сокуренко, Главное управление Национальной полиции в Харьковской области проведёт служебную проверку действий полиции 15 сентября. "Мы проведём служебную проверку. Мы можем всё это сделать в рамках уголовного производства… Никто ничего не пытается прятать. Решение будет принято законное", - сказал он протестующим.

О причинах конфликта между полицией и представителями общественных организаций 15 сентября начальник облуправления полиции сказал: "Если люди начинают рассказывать полицейским, что они такие же, как те участники парада, полицейским, естественно, это не нравится". "Они на службе находятся. Почему его оскорблять, того полицейского? Оскорблять их начали. Жестко оскорблять. Те что-то ответили, ну а дальше начался конфликт", - рассказал Сокуренко.

Как сообщалось, 15 сентября на площади Свободы в Харькове прошёл марш равенства "ХарьковПрайд", в котором приняли участие около двух тысяч человек. К обеспечению порядка привлекли более 2,5 тысяч правоохранителей.

Одновременно с маршем равенства в Харькове проходили несколько акций "за семейные ценности". После массовых акций в центре города произошло несколько стычек. Одна из них — между полицией и организаторами акций "за семейные ценности", представителями местных националистических организаций "Фрайкор", "Традиция и порядок" — на улице Рымарской.

В ходе конфликта в сторону полицейских распылили слезоточивый газ. Двое правоохранителей получили травмы. С места конфликта в полицию доставили 17 человек, в том числе представителей организаций "Фрайкор", "Традиция и порядок".

Троих из 17-ти доставленных в полицию задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сообщалось, что им готовится сообщение о подозрении по ч.2 ст.345 УК.

Теги: #прайд #подозрение #харьков
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