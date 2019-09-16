Четыре человека госпитализированы с отравлением после празднования свадьбы во львовском ресторане

Четыре человека были госпитализированы в течение 15-16 сентября в областную инфекционную больницу во Львове с симптомами пищевого отравления, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, все потерпевшие 14 сентября были гостями на свадьбе во львовском ресторане "Синатра".

По оценкам медиков, состояние всех потерпевших – двух мужчин и двух женщин в возрасте 23-31 лет – средней тяжести.