События

19:34 16.09.2019

Четыре человека госпитализированы с отравлением после празднования свадьбы во львовском ресторане

1 мин читать
Четыре человека госпитализированы с отравлением после празднования свадьбы во львовском ресторане

Четыре человека были госпитализированы в течение 15-16 сентября в областную инфекционную больницу во Львове с симптомами пищевого отравления, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, все потерпевшие 14 сентября были гостями на свадьбе во львовском ресторане "Синатра".

По оценкам медиков, состояние всех потерпевших – двух мужчин и двух женщин в возрасте 23-31 лет – средней тяжести.

Теги: #львов #отравление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:18 16.09.2019
В больнице Казатина находится на лечении 21 человек, отравившийся в школьной столовой

В больнице Казатина находится на лечении 21 человек, отравившийся в школьной столовой

05:08 14.09.2019
Скорый поезд "Одесса-Перемышль" насмерть сбил мужчину на Львовщине

Скорый поезд "Одесса-Перемышль" насмерть сбил мужчину на Львовщине

14:00 12.09.2019
Ж/д вокзал во Львове готов к открытию пункта контроля через госграницу – Кравцов

Ж/д вокзал во Львове готов к открытию пункта контроля через госграницу – Кравцов

08:26 05.09.2019
Во Львовской области после отравления на свадьбе госпитализировали 11 человек

Во Львовской области после отравления на свадьбе госпитализировали 11 человек

08:27 04.09.2019
Шесть студентов госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" во Львовской области

Шесть студентов госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" во Львовской области

08:04 04.09.2019
В инфекционной горбольнице Одессы остается 23 человека, отравившихся накануне шаурмой

В инфекционной горбольнице Одессы остается 23 человека, отравившихся накануне шаурмой

13:04 03.09.2019
Полиция Киева расследует отравление студентов шаурмой как умышленный выпуск на рынок опасной продукции

Полиция Киева расследует отравление студентов шаурмой как умышленный выпуск на рынок опасной продукции

09:23 03.09.2019
Семь студентов одного из вузов Киева отравились шаурмой и госпитализированы с острой кишечной инфекцией

Семь студентов одного из вузов Киева отравились шаурмой и госпитализированы с острой кишечной инфекцией

07:50 03.09.2019
В Одесской области с пищевым отравлением госпитализировали 30 человек, из них 5 детей – ГСЧС

В Одесской области с пищевым отравлением госпитализировали 30 человек, из них 5 детей – ГСЧС

02:32 27.08.2019
Во Львове возле гостиницы обнаружен гранатомет с зарядом

Во Львове возле гостиницы обнаружен гранатомет с зарядом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, ранен один военный

Чумак открыл е-декларации военных прокуроров, в НАПК говорят, что для этого должны получить постановление и сами принять решение

В Крыму найдено тело пропавшего более года назад 20-летнего крымского татарина, сообщил Чубаров

Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП

Официальная церемония открытия масштабных многонациональных учений "Rapid Trident-2019" прошла на Львовщине

ПОСЛЕДНЕЕ

Пожар на мусорной свалке под Николаевом ликвидирован

Жертвой перестрелки таджикских и киргизских пограничников стал один военнослужащий

Около 8га лесной подстилки загорелось в Новосанжарском районе на Полтавщине

Боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, ранен один военный

Троим участникам столкновения с полицией в Харькове вручили подозрения

В Киеве открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста – Кличко

Чумак открыл е-декларации военных прокуроров, в НАПК говорят, что для этого должны получить постановление и сами принять решение

ЕС назначил представительницу Эстонии главной по энергетике на фоне стремления к обеспечению безопасности поставок

В Посольстве США сожалеют о насилии на прошедшем Марше равенства в Харькове, но отмечают усилия правоохранителей

В Крыму найдено тело пропавшего более года назад 20-летнего крымского татарина, сообщил Чубаров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА