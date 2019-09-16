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19:03 16.09.2019

ЕС назначил представительницу Эстонии главной по энергетике на фоне стремления к обеспечению безопасности поставок

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ЕС назначил представительницу Эстонии главной по энергетике на фоне стремления к обеспечению безопасности поставок

Представительница Эстонии Кадри Симсон получила "энергетический портфель" в новом составе Европейской комиссии (ЕК), который возглавит бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен и ее команда должны вступить в должность 1 ноября, при условии, что все предложенные комиссары будут утверждены Европейским парламентом к этому времени.

Назначение Симсон свидетельствует о том, что ЕК продолжит уделять внимание диверсификации и обеспечению безопасности поставок энергоносителей. Эстония, которая вступила в ЕС в 2004 году, спустя более десяти лет после обретения независимости, по-прежнему зависит от "Газпрома" в плане удовлетворения почти всех потребностей в потреблении газа.

Учитывая, что Эстония выступает против строительства газопровода "Северный поток 2", Симсон, как ожидается, также будет твердо поддерживать обновленную газовую директиву ЕС, которую "Газпром" оспаривает в Европейском суде. Кроме того, если соглашение между Россией и Украиной о транзите газа не будет достигнуто к концу октября, Симсон будет поручена задача попытаться заключить сделку до истечения срока действия контракта 31 декабря.

В "письме о миссии", которое фон дер Ляйен направила Симсон, говорится, что газ - и особенно СПГ - продолжит играть роль в переходе Европы на новые источники энергии, но для сокращения выбросов будет необходимо использовать технологию улавливания и хранения углерода.

Кандидатура Симсон, однако, может быть подвергнута серьезному изучению в парламенте. Фон дер Ляйен обещала провести масштабные реформы для сокращения выбросов углекислого газа в ЕС, а Эстония по-прежнему сильно зависит от сланца.

Хотя Эстония является одной из 11 стран, которые уже достигли установленной на 2020 год цели по получению 25% валового конечного потребления энергии из возобновляемых источников, она все еще имеет один из самых высоких уровней выбросов парниковых газов на душу населения в ЕС, согласно данным Европейского агентства по окружающей среде.

Теги: #кандидат #ес #еврокомиссия #энергетика
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